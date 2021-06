Meghan Markle, "Archie non lo sarà mai". Ecco quando è scoppiata la royal family

Giada Oricchio 20 giugno 2021 a

La dieta non piace a tutti. La “cura dimagrante” di titoli e privilegi da parte di Carlo, erede al trono d’Inghilterra e principe del Galles, manda su tutte le furie il figlio Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle: il figlio Archie Mountbatten-Windsor non sarà mai Principe. Ecco svelato il segreto dietro l’intervista esplosiva a Oprah Winfrey.

Fermi tutti! Archie sarà una celebrità, ma mai un Principino, se non nel cuore di mamma Meghan. La Corona inglese è tra le più costose d’Europa, i sudditi la amano, ma amano un po’ meno dover mantenere strutture e sovrastrutture di quel simbolo specie in tempi difficili aggravati dalla pandemia da Covid-19. Il futuro Re Carlo è un sostenitore di una monarchia moderna, meno costosa e più snella, “in bicicletta” al pari di quelle scandinave. E qui trova posto Archie. O meglio, non lo trova: il primogenito di Elisabetta II ha detto chiaro e tondo a Harry e Meghan che quando indosserà la corona, il nipote non avrà alcun posto tra i “Royals Frontline”.

Lo rivela in esclusiva il Daily Mail e questo spiega la ritorsione livorosa dei Duchi di Sussex verso Carlo e la Royal Family - accusati di essere razzisti, indifferenti e fonte di dolore “congenito”- nell’intervista bomba a Oprah Winfrey e nella docuserie successiva sulla salute mentale. A oggi, i parenti di seconda linea di un sovrano hanno diritto, in base a una legge del 1917 risalente a Re Giorgio V, ad assumere il titolo di Principe o Principessa, ma Charles è determinato a stringere i cordoni della borsa: vuole limitare i familiari che hanno diritto alla sovvenzione pubblica per i sovrani e alla protezione della polizia finanziata dal contribuente nella giusta convinzione che i britannici non desiderino una monarchia in continua espansione e siano attenti agli sprechi di denaro pubblico. I dettagli completi del piano di Charles per una monarchia “messa a dieta” non sono mai stati rivelati, ma il Duca di Cornovaglia ha già avvisato il fratello minore, il Duca di York, che le figlie Beatrice e Eugenie non riceveranno la protezione pubblica. E così altri figli e nipoti, tra questi anche Archie e Lillibet “Lili” Diana.

Sempre secondo il Daily Mail, gli addetti ai lavori sono rimasti scioccati nel scoprire che Carlo prenderà parte alla fase attiva del cambiamento dei brevetti per escludere i familiari. Dunque, i Sussex restano con un pugno di mosche in mano perché hanno rifiutato il titolo di Conte di Dumbarton per Archie nella certezza che a tempo debito (cioè Carlo finalmente Re) sarebbe diventato Principe tanto da dare ordini al loro portavoce di ricordare ai giornalisti che il piccolo avrebbe avuto un titolo importante. Ma ecco la bomba.

A inizio 2021, prima del faccia a faccia con Oprah Winfrey, Harry e Meghan sono stati informati del “sano regime alimentare” di titoli e prebende e non l’hanno presa con calma, dignità e classe. La decisione, che segue mesi di discussione privata dietro le quinte, ha portato i rapporti tra Harry e la famiglia ai minimi storici e soprattutto svela il segreto che c’era dietro all’intervista del 7 marzo. La questione era ancora calda al momento della registrazione e l’ira per la futura esclusione avrebbe indotto i “disinteressati” Harry e Meghan a farla pagare alla Royal Family danneggiandone l’immagine. E si accende un riflettore sulla frase di Meghan: “Quando ero incinta, mi dissero che il nascituro non sarebbe mai stato principe o principessa. Ma c’è una convenzione di George V o George VI Convention - che quando sei il nipote del monarca, quindi quando il padre di Harry diventa re, automaticamente Archie e il nostro prossimo bambino sarebbero diventati principe o principessa. Non è un loro diritto portarglielo via”.

Gli esperti reali si chiesero il motivo di una bugia così palese visto che la legge del 1917 era inequivocabile: Archie avrebbe ereditato il titolo solo quando Carlo avesse preso il posto di Elisabetta II. Quello che si ignorava era il pesante retroscena: Meghan NON si riferiva alla realtà delle cose presenti, ma alla notizia segreta e futura che Archie NON sarebbe diventato principe nemmeno con Carlo sul trono, per di più per volere suo. Una fonte ha chiarito al Daily Mail: “Questo è ciò che nessuno è realizzato dall'intervista. La cosa reale era che Charles avrebbe adottato nuove misure per spogliare Archie del suo diritto di nascita”. E con lui tanti parenti e nipoti. “Il balcone di Buckingham Palace non deve collassare” è la convinzione del gattopardiano Duca di Cornovaglia: cambiare tutto affinché nulla cambi.

