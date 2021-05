William d'Inghilterra, "hanno distrutto mia madre". Il principe furioso con la Bbc per l'intervista trappola a Lady Diana

Giada Oricchio 21 maggio 2021 a

a

a

William d’Inghilterra non perdona il giornalista Martin Bashir e la BBC per aver ingannato e manipolato la madre Lady Diana pur di ottenere la sconvolgente intervista del 1995: “Comportamento vergognoso”, mentre il fratello Harry si dice sicuro che la mamma sarebbe “molto orgogliosa” di lui.

La Corona inglese sta cambiando. Anche William, futuro Re, rompe il protocollo e commenta con parole durissime il risultato dell’indagine di Lord Dyson sulle modalità ingannevoli e fraudolente con cui il giornalista Martin Bashir ottenne l’intervista con la principessa Diana nel 1995 (spogliata dello status di Sua Altezza Reale per quelle dichiarazioni) e sul modo in cui la BBC ha insabbiato tutto per 25 anni. A William e Harry non potevano bastare le scuse incondizionate della finora rigorosa BBC per quanto accaduto. Dal cortile di Kensington Palace, la residenza londinese di Lady Diana, il principe William è sceso in campo per far sentire la sua voce: “Vorrei ringraziare Lord Dyson e il suo staff per aver stabilito che la BBC usò bugie e documenti falsi per ottenere l’intervista da mia madre. Hanno fatto luride e non vere dichiarazioni sulla Royal Family con lo scopo di far leva sulle insicurezze e la paranoia di mia madre. Sono convinto che le modalità con cui hanno ottenuto l’intervista abbiano influenzato mamma a dire certe cose”.

"Lady Diana ingannata". La verità bomba sulla storica intervista contro Carlo. E la Bbc si scusa

Poi ha messo l’accento sulla “indescrivibile tristezza” provata per le conseguenze di quell’intervista: “La BBC ha contribuito ad alimentare la paura e l’isolamento di mia madre rovinando i preziosi ultimi anni insieme. Ma sono ancora più rattristato dal fatto che se la prima indagine, quella del 1996, fosse stata condotta in maniera corretta, mamma avrebbe saputo di essere stata ingannata prima della morte nel 1997. Il Duca di Cambridge, scuro in volto, ha proseguito: “L’intervista non ha alcuna legittimità, ha stabilito una falsa narrativa per 25 anni, ha affrettato il divorzio dei miei genitori e ha ferito innumerevoli altre persone. Nell’era delle fake news, l’informazione pubblica e la libera stampa non sono mai stati così importanti. Questi fallimenti hanno deluso non solo la mia famiglia e mia madre, ma anche il pubblico”.

Anche Beatrice di York si vendica. L'annuncio che disintegra Harry e Meghan

Oggi, il giornalista Martin Bashir è passato dai premi alla definizione di “reporter canaglia" per aver raggirato Lady Diana e per aver nascosto il suo "comportamento ingannevole" causando "macchia scioccante" sulla storia quasi centenaria della BBC, a sua volta corresponsabile. Intanto dalla California, Harry ha commentato nel podcast “The Me You Can't See” prodotto con la giornalista Oprah Winfrey: “Mi madre era coraggiosa, resiliente e onesta. Ha perso la vita per l'effetto a catena di una cultura di sfruttamento e pratiche non etiche. Sento la sua presenza qui in California e penso che sarebbe molto orgogliosa di me”.

“Io bevevo, lei a rischio suicidio”. Incubo Harry, ecco gli altri documentari choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.