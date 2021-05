Harry e Meghan, "non vuole più vederlo". La verità sulla guerra riesplosa con Carlo d'Inghilterra

Giada Oricchio 20 maggio 2021 a

Il principe Harry attacca, il padre Carlo d’Inghilterra lo cancella e lui contrattacca: ci saranno nuove rivelazioni bomba contro la Royal Family. Altro che ponti di pace tra la villa di Montecito e il castello di Windsor: Harry d’Inghilterra non sembra disposto a perdonare il padre Carlo che, a sua volta, non vuole più vederlo. Durante l’ultima intervista nel podcast Armchair Expert dell’attore e conduttore Dax Shepard, il Duca di Sussex ha parlato di “pene e sofferenze genetiche” inflittegli dal padre incapace di educarlo con amore perché così era stato allevato aggiungendo che vivere nella Royal Family era come essere “a metà tra The Truman Show e un animale allo zoo”.

Da Buckingham Palace è trapelata irritazione per questo sputtanamento continuo, ma nessun comunicato ufficiale, semmai una risposta indiretta e durissima del padre nonché erede al trono. Nel video del 19 maggio 2021, in cui il principe Carlo promuove le iniziative per celebrare il Giubileo di Platino della Regina, in programma il prossimo anno, spicca la foto con la Regina, il principe William e il nipote George, mentre non c’è traccia di Harry, Meghan e Archie. Cancellato dalla vita di “royal working”.

Gli esperti reali sono sempre più sconcertati e disorientati dal comportamento di Harry e l’insider Tom Quinn, avrebbe individuato in un episodio specifico la rottura del legame padre- figlio: il richiamo in patria di Harry da parte di Carlo. Nel 2007, il fratello minore di William era arruolato in incognito in Afghanistan, la notizia venne fuori e per motivi di sicurezza il padre Duca di Cornovaglia lo richiamò in patria mettendo fine alla sua carriera militare. Harry visse quell’intervento come un imperdonabile “brutale tradimento emotivo”.

La guerra fredda tra i due è lontana dalla pace: venerdì 21 maggio uscirà "The Me You Can't See", una nuova serie sulla salute mentale firmata da Harry e Oprah Winfrey e un insider ha rivelato a Page Six: "Uno degli episodi è molto personale, profondamente personale. Ci saranno nuove verità bomba”. Nel frattempo però il loquace Duca di Sussex ha fatto un passo falso: è stato aspramente criticato negli USA per aver definito il primo emendamento, quello sulla libertà d’espressione, come “folle, fuori di testa”. Molti osservatori americani lo hanno invitato a tacere o tornare in Gran Bretagna.

