Intervista bomba a Lady Diana, cosa c'è dietro le dimissioni di Martin Bashir. L'indiscrezione choc sul giornalista della BBC

Cold case Lady Diana: alla BBC si dimette Martin Bashir, il giornalista autore della spaventosa intervista alla Principessa che nel 1995 rivelò a tutto il mondo la fine del suo matrimonio a causa dei ripetuti tradimenti di Carlo con Camilla Parker-Bowles e confessò di soffrire di depressione, bulimia e autolesionismo. Quel faccia a faccia portò al divorzio per volontà della Regina Elisabetta.

Sulla scia di numerose indiscrezioni, un anno fa, il principe William d’Inghilterra, con un intervento senza precedenti si era schierato pubblicamente a favore dell’indagine della BBC tesa a far luce sulle modalità con cui erano state “estorte” quelle dichiarazioni di cui la stessa Diana successivamente si pentì. Il duca di Cambridge ha fatto pressioni affinché l’inchiesta andasse in porto e ne ha fatto una questione personale perché ledeva l’eredità morale della madre.

Ebbene, oggi alla vigilia della pubblicazione dei risultati dell’indagine interna, Martin Bashir si è dimesso “per motivi di salute”. Il vice direttore delle news Bbc, Jonathan Munro, ha comunicato: “Ci ha reso nota la sua decisione il mese scorso, subito prima di essere riammesso in ospedale per un’altra operazione al cuore. Ha deciso di concentrarsi sulla sua salute”.

Un’uscita di scena autentica o dettata da motivi di opportunità cioè non trascinare nel fango la sua stessa emittente? Per ora è emerso che Bashir fu spregiudicato e scorretto nel convincere Lady Diana a rompere il mantra della Royal Family “Mai lamentarsi, mai spiegare”. Il giornalista la circuì facendo leva sulle sue insicurezze e mentì spudoratamente alla principessa fragile dicendo che il suo staff la spiava per passare informazioni ai giornali e ai servizi segreti, che le sue guardie del corpo complottavano contro di lei e che Carlo la tradiva non solo con Camilla, ma anche con la tata Tiggy Legge-Bourke (il Daily Mail sostiene che le mostrò la ricevuta falsa di un aborto). Arrivò a falsificare alcuni documenti bancari che mostrò al conte Spencer affinché intercedesse presso la sorella. L’opera di Bashir fu una morsa mortale per la madre di William e Harry.

