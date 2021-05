Oltraggio alla Corona e tradimento: pronta la guerra contro il principe Harry e Meghan Markle

17 maggio 2021 a

Buckingham Palace è sul piede di guerra per le dichiarazioni del principe Harry al podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard. Ufficialmente non sono arrivate repliche dalla famiglia reale, ma l’imbarazzo sarebbe più che diffuso nei corridoi di Palazzo, dove sono più che stufi di tutti i danni d’immagine che stanno causando Harry e Meghan Markle: è stato già schierato lo staff in quello che è definito un “assetto di guerra comunicativa”.

Il malcontento è più che diffuso intorno ai duchi di Sussex e così come è successo dopo l’intervista bomba ad Oprah Winfrey si è pronti a colpire per replicare ad un’intervista definita “inutile”. A deludere, rivela il Mail On Sunday, è in particolare la tempistica dell’intervento, arrivato a pochi giorni di distanza dal funerale del nonno di Harry, il principe Filippo. Addirittura c’è vorrebbe suggerire al principe Carlo e alla Regina Elisabetta di privare Harry e Meghan dei titoli nobiliari.

Gli insider della famiglia reale si sono detti “sconcertati per come si sta comportando Harry, è un oltraggio” e il figlio di Carlo e lady Diana sta attuando “un vero e proprio tradimento”. “Trascinare suo nonno - le parole di una fonte in merito al passaggio sull’educazione impartita al padre che si è poi riversata su lui stesso - in questa polemica è stato scioccante e oltraggioso. Se disprezzi a questo punto l’istituzione che rappresenti, non dovresti avere i titoli”. Un altra voce ha aggiunto: “Dovrebbero sospendere i titoli, così che esistano ancora, ma non vengano usati, come loro stessi hanno chiesto di fare. Dovrebbero diventare solo Harry e Meghan. Se rifiutassero di farlo, dovrebbero spiegarne le ragioni”. Ma le accuse non sono finite: “In un momento in cui la gente ha perso l’occupazione e la vita di proprio congiunti a causa del Covid, non è proprio il caso di fare la predica su come dovremmo vivere, dal pulpito della loro casa di Montecito da 12 milioni di euro”. Tempi ancora più duri per Harry e Meghan.

