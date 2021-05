Covid, i vaccinati degli Stati Uniti tornano alla vita normale: via mascherine e distanziamento

13 maggio 2021 a

Il vaccino contro il Covid funziona e chi ha completato il ciclo delle somministrazioni può tornare ad una vita normale. Almeno negli Stati Uniti. I pienamente vaccinati negli Usa non dovranno infatti più indossare le mascherine o rispettare il distanziamento sociale, all’aperto e al chiuso. Lo prevedono le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention, Cdc, segnalando una svolta nella lotta contro il coronavirus. Attualmente oltre il 35% degli americani è pienamente vaccinato.

«La scienza è chiara, se siete completamente vaccinati, siete protetti e potete cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia». È quanto affermano i Centers for Disease Control and Prevention, Cdc, ricordando che la misura vale a partire da due settimane dalla seconda dose del vaccino. Ovviamente, proseguono le nuove linee guida dell’agenzia federale, anche i vaccinati dovranno continuare a utilizzare le mascherine dove è prescritto da leggi e, come per esempio nei luoghi chiusi affollati come autobus, aerei, ospedali, prigioni e rifugi per senza-tetto.

La Casa Bianca ha informato lo staff sul fatto che è decaduto l’obbligo di indossare mascherine per chi è pienamente vaccinato. L’amministrazione ha inviato una email ai dipendenti al riguardo non appena i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno aggiornato le linee guida indicando che i vaccinati non hanno più bisogno di indossare mascherine al chiuso e all’aperto.

