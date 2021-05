Vaccini Pfizer, Von der Leyen annuncia altri 1,8 miliardi di dosi

08 maggio 2021 a

«Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini». Così su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

La Von der Leyen sta affrontando anche l'emergenza covid legata all'India. «L’incontro con Narendra Modi non potrebbe essere più tempestivo. L’Ue è al fianco dell’India in questo momento così difficile. Discuteremo anche come rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica. Unione Europea e India possono ottenere molto di più lavorando insieme». Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen su Twitter, prima di prendere parte al vertice Ue-India.

