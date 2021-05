Vaccino, il Cts cambia idea su Pfizer e Moderna: seconda dose dopo 42 giorni. Altro ok per AstraZeneca

05 maggio 2021 a

Importanti novità sono arrivate dal Comitato Tecnico Scientifico sulla seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca impiegati nella battaglia con il Covid. "In relazione all'evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro Sars-CoV-2, il Cts rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di Covid-19 marcatamente gravi o addirittura fatali. Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a Rna (PfizerBioNtech e Moderna) sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose”, il testo del parere del Comitato tecnico scientifico allegato alla circolare del ministero della Salute.

Il documento firmato dal direttore generale Prevenzione, Giovanni Rezza, riporta come oggetto 'Trasmissione parere del Cts in merito alla estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRna e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria'. Nell'indicazione fornita il Cts spiega che la "considerazione trova il suo razionale nelle seguenti osservazioni. La somministrazione della seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria; la prima somministrazione di entrambi i vaccini a Rna conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia Covid-19 grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80%); in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel Paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio di sviluppare forme gravi o addirittura fatali di Covid-19, si configurano condizioni in cui è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire dal rischio il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile. Il parere potrà in futuro essere supportato da ulteriore approfondimento epidemiologico su: letalità per fascia d’età, infetti per fascia l’età (dati correnti delle nuove infezioni), stima degli infetti modellizzata anche rispetto ai dati dello studio di prevalenza”.

Oltre alla spostamento in avanti dell’intervallo di tempo riguardante Pfizer e Moderna dal Cts è arrivato il via libera alla seconda inoculazione del vaccino AstraZeneca per chi ha già fatto la prima: “Il Cts ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia, riportate essersi verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi, non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino. Questa posizione - si legge nell'estratto del verbale del Cts datato 30 aprile 2021 - potrà essere eventualmente rivista qualora dovessero emergere evidenze diverse nelle settimane prossime venture, derivanti in particolare dall’analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che nel Regno Unito hanno ricevuto la seconda dose”. L’obiettivo del Cts è chiaro: bisogna vaccinare più gente possibile almeno con una dose, visto che garantisce un’importante protezione contro il Covid.

