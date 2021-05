Il razzo cinese atteso nella notte, così si scatenano i social

08 maggio 2021 a

Il razzo cinese continua a far tremare il mondo. Secondo gli ultimi calcoli, i detriti potrebbero colpire la Terra intorno alle 4,52 di domenica 9 maggio, ma c'è ancora un'incertezza di circa 6 ore. Le zone che potrebbero essere colpite dal razzo coprono un territorio vastissimo che comprende Italia centro-meridionale ma anche Africa, Asia meridionale, oceano Pacifico, Australia, Nord America, America centrale e parte del Sud America. Nelle prossime ore ci saranno nuovi calcoli che permetteranno di ridurre il margine di incertezza sull'orario e il luogo dell'ipotetico impatto al suolo.

Intanto sui social si sono scatenati gli utenti tra prese in giro, frecciatine alla Cina e battute per esorcizzare la paura. Come Valentina Jahsmine Ruiu che dice: "Stanotte mi cadranno in testa i detriti del #razzocinese e non ho niente da mettermi". Ma anche chi considera il razzo cinese una "vendetta" dopo l'episodio di Papa Francesco che ha strattonato una donna orientale in piazza San Pietro.

Un anno di pandemia e ora i detriti del razzo in caduta che potrebbero colpire l’Italia. Tutto questo perché Papa Francesco non poteva proprio evitare di dare quello schiaffo.#RazzoCinese pic.twitter.com/EVClJ1eg4N — Tonia (@ToniaPeluso) May 7, 2021

Ma c'è anche chi lancia frecciatine sui tentativi della Cina di danneggiare l'occidente. Come Cassidy che aggiunge: "La Cina quando passa 5 minuti senza aver provato a sterminarci tutti".

La Cina quando passa 5 minuti senza aver provato a sterminarci tutti #razzocinese pic.twitter.com/bGfxW29sE9 — cassidy (@ms_cassyy) May 7, 2021

