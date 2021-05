Meghan Markle, il video del principe William dopo l'ultimo colpo basso a Kate Middleton

Giada Oricchio 06 maggio 2021 a

E’ guerra fredda Windsor-Mountbatten. Kate Middleton dà alle stampe un libro fotografico sull’anno della pandemia, ma Meghan Markle la brucia anticipando di un giorno l’uscita della sua prima opera letteraria “The Bench”. I Duchi di Cambridge rispondono con il debutto a sorpresa del canale YouTube e con il cambio di nickname dell’account Instagram ufficiale nel giorno del compleanno di Archie, 2 anni oggi.

I rapporti tra William e Harry e rispettive consorti sono sempre più tesi e la sfida va avanti come se fosse un’interminabile partita di ping pong. A dare il via all’ostilità è stata Meghan che ha sempre dimostrato di provare un sottile piacere a rubare la scena alla royal family con i suoi annunci dalla tempistica inopportuna, il penultimo è stato quello relativo alla gravidanza della secondogenita il giorno in cui nacque August, il figlio della principessa Eugenia.

Poi, due giorni fa, la notizia dell’esordio editoriale: un libro illustrato per bambini titolato “The Bench” che le è costato l’accusa di plagio a causa delle grandi similitudini con “The boy on the Bench” di Corrine Averriss. Tuttavia Meghan, che alcune indiscrezioni darebbero vicina al parto anticipato, è stata “assolta” da un tweet dell’autrice stessa: “Leggendo la descrizione e l’estratto pubblicato del nuovo libro della Duchessa, questa non è la stessa storia o lo stesso tema di The boy on the Bench. Non vedo somiglianze”. Nemmeno 24 ore dopo, il Daily Tlegraph ha rivelato che per il libro, la Duchessa di Sussex ha ricevuto un anticipo tra i 200 e i 300.000 euro.

Un bel polverone mediatico che sta oscurando l’uscita di “Hold Still: a Portrait of our Nation in 2020” venerdì 7 maggio. “Hold Still” è la raccolta delle 100 immagini maggiormente significative scelte da Kate Middleton e da un gruppo di esperti tra le 31.000 ricevute e scattate tra maggio e giugno dello scorso anno, a memoria perenne della pandemia da Covid che ha travolto il mondo. Ma questa volta, i Duchi di Cambridge non sono rimasti a guardare e hanno consumato un doppio contrattacco. Con una mossa imprevedibile, ma assolutamente vincente per avvicinarsi alle nuove generazioni, hanno aperto il proprio canale YouTube scrivendo “meglio tardi che mai”. A seguire hanno cambiato nome all’account Instagram: da “Kensington Palace” al più familiare e moderno “dukeandduchessofcambridge”.

A grandi passi verso una monarchia meno imperiale. Questa la sostanza, mentre la forma è deliziosamente cristallizzata nelle foto d’auguri di buon compleanno per Archie che oggi spegne due candeline. William e Kate, il nonno principe Carlo e Sua Maestà hanno dovuto mettere su Instagram immagini risalenti a un anno e mezzo fa cioè a quando Archie era appena nato. A sei mesi, infatti, Harry e Meghan ruppero con la Royal Family, si trasferirono prima in Canada e poi a Los Angeles e da allora non l’hanno mai più riportato a Londra. Solo la Regina Elisabetta ha ricevuto il “privilegio” di salutarlo in videochiamata.

