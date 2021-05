Meghan Markle, tragica figura con il libro: "Copiato". La duchessa finisce in tribunale?

Giada Oricchio 05 maggio 2021 a

La difficoltà di essere originali, autonomi e indipendenti: Meghan Markle è accusata di aver scopiazzato un’autrice britannica con il suo libro d’esordio “The Bench”, in uscita il prossimo 8 giugno. Sono stati gli utenti social a smascherarla.

All’indomani dell’annuncio del suo debutto nel mondo dell’editoria, la duchessa di Sussex è finita nell’occhio del ciclone per plagio. L’ex attrice ha dichiarato che “The Bench” è stato ispirato da una poesia scritta per il principe Harry quando è nato il figlio Archie, ma gli osservatori reali hanno subito notato le tante similitudini con il libro per bambini di Corrinne Averiss, intitolato “The Boy and The Bench” e pubblicato nel 2018, ben prima della nascita di Archie.

Entrambi i libri presentano illustrazioni colorate dai tratti quasi naif e una storia incentrata sul "legame speciale" tra un padre e un figlio mentre siedono su una panchina e affrontano il fluire della vita in mezzo alla natura. Non solo, la Averriss presentò l’opera come una “storia gentile ed empatica sulle paure della vita e di essere se stessi e su come un ragazzo impara a socializzare confidenzialmente”. Non manca lo sguardo inclusivo con le vignette di gruppi eterogenei di bambini che giocano insieme.

Insomma, trova le differenze! Scatenati gli utenti di Twitter come riporta il Daily Mail: “Ma è quasi identico al libro di Corrinne Averiss, perfino nella copertina”, “Spero che l'autore che ha derubato le faccia causa, che faccia tosta questa donna! Il suo libro è uguale al ragazzo in panchina di Corrinne Averiss”, “Guardate su Amazon, i colori e la grafica sono quasi identici! Ha derubato Corrinne, deve risarcirla”, “ho trovato abbastanza strana questa coincidenza. La Duchessa non avrebbe dovuto pagare qualcuno per verificare che il suo lavoro fosse originale e pubblicabile?”, “Prima di correre a buttare i vostri soldi nel libro della moglie di Harry, leggete il vero The boy and The Bench”, “Meghan è incapace di avere un pensiero originale. Spero che Corinne consideri un’azione legale”.

La Averiss, contrariamente a Meghan Markle, può vantare grande esperienza lavorativa nella TV per bambini in qualità di produttrice e regista e ha all’attivo diversi libri per bambini. Inoltre, secondo la sua biografia, è “a favore dei temi dell'identità e dell'appartenenza” e mira a “trasmettere grandi sentimenti con umorismo e tenerezza”. Intanto, fonti vicine alla Duchessa hanno rivelato che aspira a scrivere altri libri per bambini e opere per adulti. Basta che non si “ispiri” a Hemingway.

