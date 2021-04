L'incredibile somiglianza del principe Louis, terzo figlio di William e Kate

Giada Oricchio 23 aprile 2021 a

Il principino Louis, terzogenito di William d’Inghilterra e Kate Middleton, compie tre anni e rivela una somiglianza impressionante. In occasione del compleanno di Louis, oggi 23 aprile, l’account Instagram di Kensington Palace, quello ufficiale dei Duchi di Cambridge, ha rilasciato una nuova foto del fratello minore di George e Charlotte, scattata da mamma Kate mercoledì scorso, poco prima che il bimbo entrasse alla esclusiva Willcocks Nnursey School di Londra per il suo primo giorno di asilo.

Nel ritratto, Louis è in sella a una bicicletta rosso fiammante, camicia, maglioncino e pantaloni corti come da protocollo. Ma soprattutto sfoggia un sorriso smagliante e gioioso. Un particolare che non è sfuggito ai fan della Royal Family. Quel faccino, infatti, ricorda qualcuno, anzi è la fotocopia di un altro membro della famiglia. Chi? Il nonno Michael Middleton, padre di Kate. Le foto messe a confronto dal “Daily Mail” hanno risolto il “mistero”: l’ovale, il disegno degli occhi e soprattutto la bocca e il modo di sorridere sono praticamente identici.

