Si è sciolto l'iceberg più grande del mondo: terrorizzava la Gran Bretagna

18 aprile 2021 a

a

a

Niente più panico per gli abitanti della South Georgia, un insieme di isole remote ed inospitali appartenenti alla Gran Bretagna. A terrorizzare il Regno Unito ci aveva pensato l’iceberg A68, un nome che molti britannici hanno imparato a conoscere bene negli ultimi anni. Come riferisce la Bbc l’iceberg era il più grande del mondo: un’estensione di circa seimila chilometri quadrati e un peso da quasi un miliardo di tonnellate.

Harry è sconvolto, ma Meghan non fa nulla per la pace dopo la morte di Filippo

L’iceberg si era staccato dall’Antartide nel 2017, ma era rimasto immobile per un anno, fino ai primi segnali di allarme che avevano scatenato i social. Il mega blocco ha messo tutti in allerta quando ha iniziato a muoversi verso nord con una velocità crescente, cavalcando forti correnti e venti, ma ora si è sciolto, frantumandosi in migliaia di piccoli pezzi che non fanno più paura. A salvare le isole della Gran Bretagna sono state le onde, l'acqua calda e le alte temperature dell’Oceano Atlantico.

Altro che Europa! Numeri da record negli Usa sulle dosi di vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.