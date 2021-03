Ue fuori dal Covid il 14 luglio. Parola di Breton

Filippo Caleri 29 marzo 2021 a

Le buone notizie nell’Europa afflitta dal Covid arriveranno insieme alla commemorazione della Rivoluzione francese. Nel Vecchio continente l’immunità di gregge verrà, infatti, raggiunta il prossimo 14 luglio, giorno che celebra la presa della Bastiglia, ma anche la nascita della Francia laica, la fine delle monarchie e l’inizio della storia moderna. Insomma una data dal valore simbolico molto alto, sia nell’Esagono sia nel mondo occidentale.

Non è un caso dunque che a dare la deadline per dichiarare il virus praticamente sconfitto sia stato un francese: Thierry Breton, il commissario Ue al Mercato interno, soprannominato «Monsieur vaccino» perché è a lui che è stata affidata la task force dell’Unione europea per i vaccini contro il coronavirus. Non solo. Breton è andato anche più avanti. Dato per sconfitto il Covid ha già fatto capire come sarà la vita dei cittadini europei nei prossimi mesi mostrando in diretta tv il prototipo del «passaporto sanitario» su cui l’Ue punta per riaprire in sicurezza: sarà disponibile dal 15 giugno. Ma non sarà obbligatorio, ha annunciato. Ci saranno una versione digitale per gli smartphone e una cartacea, con un Qr code. Proprio come il «passaporto» a cui sta lavorando la Casa Bianca per gli Stati Uniti.

Breton, francese, aveva dato il suo pronostico su un’immunità collettiva da raggiungersi nella data della presa della Bastiglia una prima volta su TF1 domenica 21 marzo. Ed è tornato a ribadirlo la domenica successiva, ieri, in un’intervista al programma «Grand Jury» di Rtl, Le Figaro e Lci. «Confermo integralmente quello che ho detto», ha assicurato, argomentando che «la settimana prossima consegneremo 3 milioni di dosi, cioè il 25% di quanto consegnato dall’inizio della pandemia» e quindi «starà agli Stati membri accelerare le vaccinazioni passando a una velocità superiore».

Entro il 15 luglio, ha aggiunto, verranno consegnate ai Paesi Ue 420 milioni di dosi da somministrare in tre mesi e mezzo. E ancora: «Abbiamo 52 fabbriche che lavorano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per produrre vaccini», l’Ue è «in un’economia di guerra». Svelando come sarà il «passaporto sanitario», Breton ne ha mostrato un prototipo: la versione per smartphone su sfondo giallo, quella cartacea è su sfondo verde. «Conterrà la data di nascita, il numero di passaporto, il certificato con il Qr Code e l’informazione se si è stati vaccinati, che tipo di vaccino si è ricevuto e se si hanno degli anticorpi», ha spiegato, precisando che «per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del test Pcr».

Si tratterà di un documento «armonizzato», dunque «uguale dappertutto» in Ue e «coperto dalla regolamentazione generale dei dati personali». Mister vaccini ha garantito che non sarà obbligatorio per viaggiare o partecipare agli eventi: «Non significa che non accetteremo tutti, ci saranno comunque i test antigenici rapidi».

Intanto dal Regno Unito è arrivato un’altra notizia rassicurante e generatrice di maggiore ottimismo. E cioè oltre 30 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19: circa il 57% di tutti gli adulti. Sono invece 3.527.481 i cittadini che hanno ricevuto due dosi, pari al 6% degli adulti. Il governo di Boris Johnson resta fiducioso che tutti gli over 50 otterranno la prima dose di vaccino contro il coronavirus entro il 15 aprile; e punta a una dose a tutti gli adulti entro fine luglio. Posto che le varianti non mettano a rischio le protezioni assicurate con i sieri sviluppati, la fine dell’incubo Covid potrebbe essere vicina. Intanto però ieri sono stati 19.611 i nuovi casi di Covid-19 registrati, in calo rispetto al giorno prima quando erano stati 23.839, per un totale di 3.532.057 dall’inizio dell’epidemia. Sono 297 i decessi nelle ultime 24 ore, 83 in meno di ieri. Il tasso di positività è al 7,2%.

