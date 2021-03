Immunità di gregge in Europa, ora c'è addirittura la data: è il 14 luglio

28 marzo 2021 a

Il giorno della presa della Bastiglia, simbolo della Rivoluzione francese, verrà raggiunta l'immunità di gregge in Europa. Parola di Thierry Breton, il commissario Ue al Mercato interno, che indica di segnare sul calendario la data del 14 luglio.

Breton è soprannominato "Monsieur vaccino" perché è a lui che è stata affidata la task force dell’Unione europea per i vaccini contro il coronavirus. E' lui a mostrare in diretta tv il prototipo del "passaporto sanitario" su cui l’Ue punta per riaprire in sicurezza: sarà disponibile dal 15 giugno e non sarà obbligatorio, ha annunciato. Ci saranno una versione digitale per gli smartphone e una cartacea, con un QR code.

Proprio come il "passaporto" a cui sta lavorando la Casa Bianca per gli Stati Uniti. Breton, francese, aveva dato il suo pronostico su un’immunità collettiva da raggiungersi nella data della presa della Bastiglia una prima volta su TF1 domenica 21 marzo. Ed è tornato a ribadirlo la domenica successiva in un’intervista al programma Grand Jury di Rtl, Le Figaro e Lci. "Confermo integralmente quello che ho detto", ha assicurato, argomentando che "la settimana prossima consegneremo 3 milioni di dosi, cioè il 25% di quanto consegnato dall’inizio della pandemia" e quindi "starà agli Stati membri accelerare le vaccinazioni passando a una velocità superiore". Entro il 15 luglio, ha aggiunto, verranno consegnate ai Paesi Ue 420 milioni di dosi da somministrare in tre mesi e mezzo.

E ancora: "Abbiamo 52 fabbriche che lavorano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per produrre vaccini", l’Ue è "in un’economia di guerra". Svelando come sarà il passaporto sanitario, Breton ne ha mostrato un prototipo: la versione per smartphone su sfondo giallo, quella cartacea è su sfondo verde. "Conterrà la data di nascita, il numero di passaporto, il certificato con il QR Code e l’informazione se si è stati vaccinati, che tipo di vaccino si è ricevuto e se si hanno degli anticorpi", ha spiegato, precisando che "per chi non avrà il vaccino sarà indicato l’esito del test Pcr".

