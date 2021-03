Flatulenza eccessiva, la scoperta horror nello stomaco del paziente: "Il verme lungo 18 centimetri"

26 marzo 2021 a

Flatulenza eccessiva e dolori acuti al punto da costringerlo a recarsi in ospedale. L'uomo, 67 anni, in preda a fortissimi dolori addominali è stato subito sottoposto ai controlli e alla fine nel campione delle feci - dopo le analisi accurate - è emersa la presenza di un verme lungo oltre 18 centimetri che aveva deposto 28 uova. Si tratterebbe della tenia più grande trovata in Thailandia negli ultimi 50 anni.

Il caso thailandese - riportato dal quotidiano The Sun - ha sconvolto tutti. Il parassita potrebbe provenire da carne infetta e cruda che conteneva uova. Al povero uomo è stata somministrato un battericida con il principio attivo della niclosamide. “La trasmissione è causata dal consumo di carne cruda. Questi parassiti possono vivere negli esseri umani per più di 30 anni anche se attualmente, sono disponibili farmaci in grado di ucciderli velocemente" ha spiegato la dottoressa che ha guidato il team medico che ha curato il paziente.

