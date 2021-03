Parigi in lockdown per un mese. Ma le scuole restano aperte

18 marzo 2021 a

a

a

Il premier francese, Jean Castex, parlando in conferenza stampa ha annunciato nuove restrizioni per 16 dipartimenti in cui la situazione del coronavirus viene definita particolarmente critica.

Roma come Parigi, Lega: "Si punti su dehor per bar e ristoranti"

Si tratta di 8 dipartimenti dell’Ile de France, cioè la regione di Parigi, 5 dipartimenti della regione Hauts-de-France, nonché i 3 dipartimenti di Alpes-Maritimes, Seine-Maritime ed Eure. Le «nuove misure per frenare massicciamente l’epidemia scatteranno a partire da venerdì sera a mezzanotte e dureranno 4 settimane», è stato annunciato in conferenza stampa. Le scuole, però resteranno aperte.

**Arte: all'asta a Parigi un pastello inedito di Edgar Degas da Sotheby's**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.