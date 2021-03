Meghan e Harry, il comunicato della Regina Elisabetta: "Addolorata". E sulle accuse di razzismo...

09 marzo 2021 a

La Regina Elisabetta è "rattristata" e annuncia che il tema del razzismo "sarà preso seriamente e affrontato dalla famiglia privatamente". Dopo l'intervista bomba di Meghan Markle e il principe Harry a Oprah Winfrey è arrivato il comunicato ufficiale della sovrana d'Inghilterra che annuncia: "Saranno sempre membri amati della famiglia reale". "Addolorata dalle difficoltà che hanno affrontato Harry e Meghan. L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per loro definendo le accuse di razzismo lanciate dai duchi "preoccupanti".

Secondo il commentatore reale Robert Jobson, ospite del programma tv della mattina Good Morning Britain, l'unica soluzione possibile per la Regina adesso sarebbe quella di rompere ogni rapporto e interrompere la linea dinastica sottolineando poi come l'intervista dei Duchi di Sussex a Oprah Winfrey, sulla tv americana, sia stata "la più dannosa di sempre per la Famiglia Reale".

In realtà l'intervista choc sulla casa reale non sarebbe stato un attacco contro la Regina, o la cognata Kate Middleton, ma contro la Monarchia e il Sistema britannico. Adesso però il vero nodo di tutta la questione che ha travolto la Royal Family è che nonostante la rottura già formalizzata, Harry è ancora il sesto in linea di successione al Trono, e "se accadesse qualcosa al principe Carlo o al principe William, sarebbe lui chiamato a essere il reggente a un giovane principe, George. È accettabile? E se non fosse all’altezza, lo farebbe il principe Andrew. E non è accettabile".

