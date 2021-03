Ecco la sauna anti-Covid: in Tanzania si curano così, altro che vaccini

05 marzo 2021 a

Questa cabina posta davanti all'ospedale di Dar es Salaam in Tanzania è di fatto una sauna che può ospitare fino a sei persone che per dieci minuti possono respirare vapore intriso di erbe mediche. Sono state installate quattro macchine così, davanti ai due più importanti ospedali della Tanzania, il Mloganzila e il Muhimbili.

Sarebbero le "primule" organizzate per la sua popolazione contro il Covid 19 dal presidente della Tanzania, John Magufuli, il primo Capo di Stato no va che sostiene che i vaccini siano assai più pericolosi del coronavirus, tanto da averli vietati. Ai suoi cittadini il CTs della nazione raccomanda invece l'inalazione di questi vapori, che farebbero secondo loro evitare qualsiasi contagio.

Ma il respiro non è gratis: per ogni seduta si pagano 2 dollari, per rimborsare le spese di installazione sostenute dal governo. Secondo il quotidiano locale The Citizen che ha dato la notizia pubblicando un ampio servizio e questa prima foto della "sauna ant-Covid", per la loro installazione sono stati spesi circa 4 mila dollari a "primula". La Tanzania dal mese di maggio 2020 non rende più pubbliche le statistiche dei contagi del virus.

