Biden va a lezione da Fauci. Così gli spiega il vaccino Covid

Joe Biden l'aveva detto. Avrebbe ascoltato gli scienziati prima di prendere qualsiasi decisione sul Covid. Detto fatto. Il presidente statunitense posta su Twitter il video del professor Anthony Fauci che spiega a Biden il processo con cui funziona il vaccino mRna.

When I said I would listen to the scientists as president, I meant it. pic.twitter.com/VeC7qGESID