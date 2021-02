Notizia "raggelante" da Fauci, Di Bella sgancia la bomba: per quanto dovremmo portare la mascherina...

21 febbraio 2021 a

Mentre in Italia si fanno i conti delle dosi di vaccino che potrebbero arrivare a marzo e si parla di immunità di gregge dall'altra parte dell'oceano fanno un bagno di realismo. A dare la notizia definita "raggelante" in diretta a Mezz'ora in più su Rai3, è Antonio Di Bella, ex direttore del Tg3 e inviato Rai negli Stati Uniti.

"Anthony Fauci ha appena detto che per Natale avremo tutti vaccinati e immunizzati ma gli americani dovranno portare la mascherina anche nel 2022. Una notizia raggelante per tutti noi. Anche se volevo terminare con una nota di ottimismo", ammette Di Bella nella puntata di oggi domenica 21 febbraio.

Ma cosa ha detto Fauci, il virologo a capo della gestione dell'emergenza Covid negli Stati Uniti, con Joe Biden sempre più saldo al suo posto dopo i noti scontri con l'ex presidente Donald Trump che voleva licenziarlo. È possibile che gli americani indossino ancora le mascherine per proteggersi dal coronavirus nel 2022, ma verranno comunque allentate le restrizioni man mano che verranno somministrati i vaccini", ha dichiarato Fauci alla Cnn, affermando che gli americani utilizzeranno ancora questo strumento di protezione per "diversi" mesi e che ci stiamo "gradualmente avvicinando alla normalità". Adesso "la diffusione del contagio è ancora eccessivamente alta" per fare una previsione diversa. Notizie non certo confortanti, anche in relazione alla situazione italiana.

"Fauci ha appena detto che anche se riuscissero a vaccinare tutti negli USA entro dicembre, si dovrà continuare a tenere la mascherina nel 2022" @AntDiBella #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/vMhGsxPWgk — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) February 21, 2021

In Italia ci si vaccina a fasce. Prima medici e operatori sanitari, poi gli ultraottantenni e via di seguito. Negli Stati Uniti le regole sono più "democratiche", sottolinea Lucia Annunziata. "Ma tu hai diritto a vaccinarti", chiede a Di Bella. "Sì ma non è tutto bello come sembra qui in America, bisogna andare sui siti e c'è da diventare matti per prenotare un appuntamento. Alcuni colleghi" giornalisti "lo hanno fatto, ora provvederò anch'io", spiega Di Bella. "Anche da noi bisogna andare sui sui siti - conclude la conduttrice - ma tanti non sono neanche aperti....". Altro bagno di realismo, altro che ottimismo.

