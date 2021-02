Carlo d'Inghilterra visita il padre Filippo. Dall'ospedale esce con le lacrime agli occhi

Giada Oricchio 21 febbraio 2021 a

a

a

Carlo d’Inghilterra in lacrime. L’erede al trono è stato paparazzato mentre piangeva all’uscita dall’ospedale in centro a Londra dove è ricoverato il padre Filippo, principe consorte di Elisabetta II.

Brexit: attore (non inglese) cercasi per ruolo principe William in biopic Diana

Il Duca di Edimburgo, 100 anni, è stato trasferito in ospedale martedì scorso a causa di un malore non specificato. Un comunicato recita che “rimane in buono spirito”, ma la presenza del figlio, il Principe Carlo, crea preoccupazione e apprensione per l’evolversi della situazione poiché le visite sono consentite solo per circostanze eccezionali. L’incontro è durato mezz’ora e Carlo è uscito con le lacrime agli occhi.

In fuga dai social? The Crown, la decisione drastica di Carlo e Camilla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.