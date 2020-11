Lady Diana colpisce anche su Netflix: il principe Carlo e Camilla in fuga dai social

Giada Oricchio 26 novembre 2020 a

Lady Diana colpisce ancora. Gli account Instagram del Principe Carlo e della moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia, sono stati disattivati a causa dei commenti dei sudditi. Ma cosa è successo? Netflix ha mandato in onda la quarta stagione di “The Crown” e dopo tre anni da luna di miele con i Windsor, la serie ha sferrato un colpo durissimo a Buckingham Palace rivelando quanto fosse stressante per Lady D. essere la moglie di Carlo, innamorato dell’ex fidanzata storica Camilla. Un matrimonio a tre che Elisabetta II non riuscì a sciogliere.

Dopo la morte della principessa del popolo, nonché madre di William e Harry, i due amanti sono usciti allo scoperto e si sono sposati, ma ci hanno messo anni a farsi accettare dai sudditi. Quando sembrava che lo scheletro di Lady Diana fosse ben ripiegato nell’armadio, è arrivato “The Crown” a risvegliare sentimenti solo sopiti e mai finiti. E così una fotografia di Camilla Parker Bowles, in cui annuncia i vincitori del 2020 Queen’s Commonwealth Essay, pubblicata sull’account Instagram ufficiale della royal family, è stata sommersa da commenti di odio come: “Diana forever!”, “Pallida ombra di Diana”, “Non sarai mai lei”, “Viva Diana” e “In un mondo dove sono tutte Camille, siate tutte come Diana”. Buckingham Palace è corsa ai ripari disattivando la possibilità di commentare da parte dei follower, ma la ferita resta aperta. Indimenticabile principessa "triste".

