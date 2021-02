Donald Trump prepara il grande ritorno: via al nuovo partito repubblicano

14 febbraio 2021 a

Donald Trump «è pronto ad andare avanti e ricostruire il partito repubblicano». Lo ha dichiarato il senatore repubblicano, Lindsey Graham, a Fox News, affermando di avere parlato con il magnate dopo l’assoluzione al processo di impeachement al Senato di ieri sera e che lo incontrerà la settimana prossima in Florida.

Il processo di impeachment contro Trump è «un triste capitolo della nostra storia che ci ha ricordato che la democrazia è fragile e va sempre difesa». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota diffusa dopo il voto al Senato che ha assolto Trump dall’accusa di incitamento all’insurrezione per l’irruzione dei suoi sostenitori a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. «Dobbiamo sempre essere vigili», ha scritto Biden, «la violenza e l’estremismo non hanno posto in America. E tutti noi abbiamo il dovere e la responsabilità da americani e soprattutto da leader, di difendere la verità e sconfiggere le bugie».

Per il premier britannico, Boris Johnson, la gestione dell’impeachment contro Donald Trump al Senato Usa dimostra invece che la democrazia americana «è forte». «Il messaggio chiaro che abbiamo avuto da questi procedimenti in America è che dopo tutto questo tira e molla e questa confusione, la democrazia americana è forte, la Costituzione americana è forte e robusta», ha detto BoJo parlando alla Cbc all’indomani del fallito tentativo al Senato per un secondo impeachment dell’ex presidente.

