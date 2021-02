Maduro fa il virologo: due gocce di timo e covid addio

11 febbraio 2021 a

a

a

Il "virologo" Maduro: due gocce di timo e covid bye bye... i russi lo hanno fregato e lui prova a prendere in giro la sua gente così. La Russia, infatti, ha lasciato il Venezuela senza vaccini, così il presidente è apparso in Tv con una boccetta in mano contenente, secondo Nicolas Maduro, un farmaco miracoloso a base di timo, il Carvativir. Il presidente venezuelano ha poi annunciato che finalmente le prime 100.000 dosi del vaccino russo Sputnik V arriveranno in Venezuela la prossima settimana. «Quando il processo di vaccinazione inizierà, vaccineremo tutto il personale medico, tutto il personale sanitario in Venezuela», ha detto Maduro nel discorso televisivo.

«I settori più vulnerabili, e poi vaccineremo gli insegnanti». La spedizione rappresenta solo l’uno per cento di un totale di 10 milioni di vaccini che le autorità russe hanno accettato di inviare al Venezuela impoverito. Con 30 milioni di abitanti, il Venezuela ha registrato più di 130.000 casi di Covid-19 e più di 1.240 morti, anche se gruppi internazionali hanno messo in dubbio l’accuratezza delle cifre.

Venezuela, Onu: "Maduro responsabile gravi violazioni diritti umani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.