Oltre 500mila morti Covid nell'Unione europea. Italia al primo posto

Sono poco meno di 502mila - 501.980 - le vittime del coronavirus nei 27 Paesi dell’Unione Europea. È quanto emerge da un calcolo condotto sulla base degli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University. A guidare la classifica l’Italia, con 92.002 morti, seguita dalla Francia, con 80.295 decessi. Ultima Cipro, con 214 vittime. Il Regno Unito, uscito dall’ Ue lo scorso anno, conta invece 114.066 morti, quinto Paese al mondo, subito prima dell’Italia, e dopo Stati Uniti (468.217), Brasile (233.520), Messico (168.432) e India (155.252).

«Fino all’inizio di febbraio in Polonia il 94% del personale medico e l’80% degli ospiti delle residenze per anziani sono stati vaccinati» contro la Covid-19. «Il 93% in Danimarca per le case di riposo. In Italia più del 4% della popolazione intera ha ricevuto l’iniezione». Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo.

"Questi tre esempi - ha aggiunto la Von Der Leyen - mostrano che le vaccinazioni in Europa hanno guadagnato velocità in molti luoghi; nel complesso da dicembre sono state consegnate 26 milioni di dosi di vaccini anti Covid. Lavoreremo molto per arrivare al nostro obiettivo che è quello di vaccinare il 70% della popolazione vaccinata» contro la Covid-19".

