Melania escort, Alan Friedman chiede scusa a L'Aria che Tira: "Sono contro i misogini"

Sullo stesso argomento: Alan Friedman dà della escort a Melania Trump in diretta sulla Rai

Giada Oricchio 21 gennaio 2021 a

a

a

Alan Friedman, in collegamento con "L’Aria che Tira” giovedì 21 gennaio mette fine alla polemica per la battuta offensiva nei confronti di Melania Trump: “Escort? Cose familiari, ma mi scuso, battuta infelice”. Myrta Merlino lo bacchetta e Selvaggia Lucarelli twitta: "Comportamento diverso per Giovanni Botteri".

Prima dell’Inauguration Day del 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il presidente uscente Donald Trump ha tenuto il discorso di congedo al fianco della moglie Melania. La trasmissione “Uno Mattina” su Raiuno stava seguendo la diretta e interrogato sul futuro di Trump, Alan Friedman ha commentato: “Trump si mette in aereo con la sua escort… ehm… sua moglie e vanno a Mar Lago, in Florida”.

Il lapsus (non è chiaro se vero o simulato) non è stato condannato da nessuno dei giornalisti presenti, mentre sui social è stato aspramente criticato per l’insulto vile e gratuito. Questa mattina, Myrta Merlino gli ha ricordato: “Ieri sei finito al centro di una grande polemica per aver dato della escort a Melania”, il giornalista americano ha archiviato l’episodio così: “Bah… lasciamo stare le cose familiari”, ma la giornalista non ha lasciato correre e lo ha bacchettato: “Tra poco torniamo sulle elezioni americane e su Kamala Harris, però Alan, ti devo tirare le orecchie, da donna ti dico non usare quella parola, escort, per parlare di una donna, è una parola sbagliata sempre, comunque la si pensa. Non mi piace quella cosa lì” e Friedman ha ammesso l’errore: “Myrta, da amico ti dico che ho fatto una battuta infelice, di pessimo gusto e fatta male, per cui chiedo scusa. Tu sai che sono contro misogini e maschilisti”.

Sulla battuta è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha scritto su Twitter: “Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per escort a Melania Trump detto da Friedman ci sia al massimo un’alzata di sopracciglio è un fatto”. Tweet a cui ha risposto Simona Ventura: “Io sono INDIGNATA. Ma visto il pulpito, la predica non mi stupisce. E neanche l’antica (purtroppo) ideologia".

Alan Friedman dà della escort a Melania Trump in diretta sulla Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.