Violenza inaccettabile. Anche Melania contro l'assalto al Congresso

«Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel nostro Campidoglio. La violenza non è mai accettabile». Così Melania Trump si è detta «delusa e scoraggiata da quello che è successo la scorsa settimana» al Congresso.

La First Lady ha poi detto di trovare «vergognoso che intorno a questi tragici eventi ci siano stati pettegolezzi salaci, attacchi personali ingiustificati e false accuse fuorvianti su di me, da parte di persone che cercano di essere rilevanti e hanno un programma». Il riferimento è alle accuse rivolte nei suoi confronti di essere rimasta in silenzio rispetto all’assalto al Congresso.

