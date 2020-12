Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino a testa a 8 operatori sanitari

28 dicembre 2020 a

Otto operatori sanitari di una casa di riposo in Germania hanno ricevuto per errore cinque dosi del vaccino Covid-19, senza gravi conseguenze per la loro salute in questa fase. Le sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, lavorano in una casa di riposo a Stralsund, nel Nord-Est del Paese. In quanto tali, sono tra le persone prioritarie a ricevere il vaccino BioNTech-Pfizer, somministrato in Germania da sabato. Ma durante la sessione di vaccinazione di domenica, sono state iniettate cinque dosi contemporaneamente, ha spiegato l’amministratore del distretto sanitario in cui si trova l’istituto, Stefan Kerth. Sono stati immediatamente informati dell’errore, ha assicurato.

Quattro sono stati ricoverati in ospedale per osservazione con lievi sintomi simil-influenzali, gli altri quattro sono tornati a casa. «Sono profondamente dispiaciuto per questo incidente», ha affermato l’amministratore che ha garantito che si è trattato di casi isolati.

