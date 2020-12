Bellissima sera di Natale. Il brindisi di un nonnetto con i carabinieri

25 dicembre 2020 a

E' una storia davvero commovente quella che viene da Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. Protagonista è uno dei nostri magnifici nonnetti che stava abbastanza triste. Nel copione il convitato di pietra si chiama Dpcm di Giuseppe Conte. Ieri sera Fiorenzo, 94 anni, ha chiamato i Carabinieri. “Sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un carabiniere disponibile a venire a trovarmi per dieci minuti, perché sono solo..". Il cuore dell'Italia funziona e I militari sono andati a casa di Fiorenzo che li aspettava emozionato e pronto per il brindisi. Dopo aver raccontato aneddoti sulla seconda guerra mondiale, l'anziano è stato aiutato dai due militari a fare una videochiamata con i parenti lontani, che improvvisamente sono diventati vicini.

