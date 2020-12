Addio Stella Tennant, muore la modella aristocratica

23 dicembre 2020 a

Il mondo della moda dice addio a Stella Tennant: l'aristocratica top model scozzese, una delle piu' note regine della passerella degli anni '90, e' stata trovata morta "improvvisamente" nella casa di Duns in Scozia cinque giorni dopo aver compiuto 50 anni.

"E' con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi", ha annunciato la famiglia chiedendo "il rispetto della privacy". Le cause della morte non sono state ancora precisate: un portavoce della polizia di Duns ha escluso pero' "circostanze sospette".

