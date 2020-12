Finisce la vodka e si attaccano al gel igienizzante. Otto morti in Siberia

Giada Oricchio 02 dicembre 2020 a

Una festa ad alto tasso alcol-igienizzante. In Russia otto persone sono morte per aver bevuto gel disinfettante quando sono finiti vino e vodka.

Nel remoto villaggio di Tomtor, noto per essere uno dei luoghi più freddi al mondo, ubicato nel nord est della Siberia, un gruppo di russi ha preso sul serio le parole di Donald Trump: ha bevuto gel disinfettante. Ma non per combattere il Covid bensì per continuare a festeggiare e brindare dopo che erano terminati vodka e alcol. Perché l'amuchina sarà pure densa, ma ha quei gradi che ti scaldano dentro.

La folle decisione, presa probabilmente in stato di alterazione mentale, ha portato alla morte di otto persone tra i 28 e i 69 anni. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sono morti subito e altri sei in ospedale, mentre altri due lottano tra la vita e la morte. Alexander Kalinin, 44enne uomo d'affari, è accusato di negligenza per queste vittime e rischia sei anni di galera: è stato lui a vendere il disinfettante con un contenuto di metanolo al 69% quando il massimo consentito per legge è del 3,5%. Le autorità hanno raccomandato di non ingerire disinfettanti perché il metanolo può causare danni ai reni, cecità e collasso mortale degli organi.



