Beccato dalla polizia nell'orgia gay, l'eurodeputato tenta la fuga

01 dicembre 2020 a

a

a

Un'orgia con droga per soli uomini fa scoppiare lo scandalo in Belgio. Tra i partecipanti anche diplomatici e un eurodeputato. La polizia belga venerdì è intervenuta in un bar del centro di Bruxelles per interrompere una festa tra almeno 25 uomini a causa delle leggi anti-Covid in vigore nel Paese, tra i più colpiti dalla seconda ondata della pandemia. Ma i poliziotti si sono trovati davanti a un'orgia con stupefacenti a disposizione dei partecipanti.

Secondo il quotidiano belga Dh tra le persone identificate nel festino hard c'erano diversi diplomatici e un eurodeputato. Quest'ultimo è prima scappato, poi ha invocato l’immunità parlamentare ma è stato multato come tutti gli altri. Ancora non è noto il gruppo politico di appartenenza dell'eurodeputato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.