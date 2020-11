Niente vacanze sulla neve. Conte chiude le piste da sci

23 novembre 2020 a

Conte vieta le vacanze sulla nave. Il premier parla chiaro e lo fa nel corso di Otto e mezzo sul La7. Le piste da sci saranno chiuse in modo da contenere il rischio di contagi.

«Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo». Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.

