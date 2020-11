"Maledetti bimbi e vecchi assassini", si scaglia con l'auto contro l'ufficio della Merkel

25 novembre 2020 a

a

a

Un’auto si è schiantata contro l’ingresso dell’ufficio della cancelliera Angela Merkel a Berlino. Un filmato condiviso sui social media mostra la polizia tedesca che ispeziona l’auto che si è schiantata contro il cancello dell’ufficio della Merkel e che sulla carrozzeria riporta diversi slogan politici. "Maledetti bambini e vecchi assassini", è scritto su un lato del veicolo, "Fermate la politica della globalizzazione", si legge sull’altro. La Dpa riferisce che un giornalista giunto sul luogo ha dichiarato che una persona è rimasta ferita ed è stata curata in ambulanza. Il cancello di metallo della cancelleria è stato danneggiato solo leggermente. La polizia tedesca ha arrestato l’uomo alla guida.

Al momento dell’incidente Merkel stava tenendo una riunione di governo in videoconferenza per valutare le restrizioni da mettere in atto per contenere la diffusione del coronavirus. Il quartiere di Berlino dove ha sede il governo è stato di recente preso di mira da manifestazioni di massa di attivisti di estrema destra e di manifestanti che negano l’esistenza del Covid e quindi contestano le restrizioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.