La Cnn non ha dubbi: Joe Biden ha vinto. E Donald Trump va a giocare a golf

07 novembre 2020

I media americani rompono gli indugi: è Joe Biden il 46mo presidente degli Stato Uniti. Il demoratico si sarebbe aggiudicato la Pennsylvania, lo Stato tra quelli in bilico su cui si giocava la corsa elettorale, e per la Cnn ormai n on ci sono dubbi. Intanto il presidente Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca indossando scarpe da golf, impermeabile e cappellino bianco, e per la prima volta dalla fine di settembre è andato nel suo golf club in Virginia. All’ingresso del club c’erano alcuni dimostranti con striscioni a favore di Biden, quando è arrivato. "Ho vinto queste elezioni, di gran lunga!" ha twittato il tycoon repubblicano che contesta lo spoglio. Ma come avvenuto nei giorni scorsi Twitter ha accompagnato la dichiarazione con l’avviso: "Le fonti ufficiali potrebbero non ancora attribuito la sfida, quando questo è stato twittato". Il risultato sarà anche consolidato, ma la battaglia sulle presidenziali 2020 è lungi dall'essersi conclusa.

