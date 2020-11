Joe Biden: onorato di guidare l'America. Trump ha perso: "Ma non concederà la sconfitta"

07 novembre 2020 a

a

a

"Sono onorato per la fiducia che il popolo americano ha riposto in me e nella vicepresidente eletta Harris". Così Joe Biden in un tweet parla per la prima volta da presidente degli Stati Uniti. Ormai i tutti i media americani lo danno come sicuro vincitore delle elezioni presidenziali che lo hanno visto contrapposto al presidente Donald Trump. "Di fronte a ostacoli senza precedenti, ha votato un numero record di americani. Dimostrando ancora una volta che la democrazia batte nel profondo del cuore dell’America", ha proseguito il democratico che sarà il 46mo presidente a stelle e strisce. "Con la campagna elettorale finita, è tempo di lasciarci alle spalle la rabbia e la dura retorica e unirci come nazione", ha dichiarato Biden.

I media Usa: Biden ha vinto. E Trump va a giocare a golf

I supporter democratici stanno festeggiando in tutto il Paese ma la transizione non sarà indolore. Donald Trump grida alla frode elettorale, anche dse dietro le quinte molti suoi consiglieri lavorano per preparare il presidente alla prospettiva della sconfitta. Lo scrive il Washington Post citando due fonti ben informate. Secondo la maggior parte delle persone a lui vicine, afferma il giornale, Trump alla fine se ne andrà dalla Casa Bianca ma "senza concedere esplicitamente la sconfitta".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.