Vladimir Putin malato? La rivelazione clamorosa sul Parkinson: "Pensa alle dimissioni"

Vladimir Putin è malato? L'indiscrezione choc sul presidente russo, che soffrirebbe del morbo di Parkinson, è stata diffusa dal politologo Valery Solovei: lo "zar" avrebbe deciso di lasciare per questo la presidenza già a gennaio. Il politologo che è stato direttore dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca prima di essere allontanato nel 2019 dopo un’intervista alla emittente Eco di Mosca, ha confermato quello che rivela anche il Corriere della Sera: "Vladimir Vladimirovich - racconta - intende lasciare il suo incarico prima della scadenza a causa di gravi problemi di salute e le leggi in preparazione alla Duma vanno lette proprio in questa prospettiva".

Il Cremlino ha smentito subito l'indiscrezione bomba: "Il presidente gode di ottima salute" replicano nonostante dall’inizio della pandemia viva in completo isolamento in un bunker senza finestre e i video in cui appare tremante hanno già fatto il giro del web.

