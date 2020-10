Macron: Francia di nuovo in lockdown. Ma le scuole restano aperte

28 ottobre 2020 a

a

a

La Francia chiude, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il lockdown totale del Paese fino al primo dicembre ma con scuole aperte e spostamenti consentiti per motivi di lavoro, salute e "prendere aria". "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare al lockdown che ha fermato il virus" in promavera, ha annunciato Macron in un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto" dalla misura. Il presidente ha precisato che però "le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare". "Come in primavera - ha sottolineato - i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria. Le riunioni private saranno escluse, gli incontri pubblici vietati".

In Francia bisognerà "continuare a portare le mascherine anche all’interno della propria abitazione se ci si trova in presenza di familiari", ha affermato il presidente francese spiegando le misure anti-Covid. Nel paese si sta assistendo a un aumento vertiginoso dei contagi. Sono 69.864 i nuovi casi di covid-19 registrati in Francia nelle ultime 48 ore. Il dato riportato dalle autorità francesi è senza precedenti dall’inizio della pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.