Praga, bufera sul ministro della Salute Prymula senza mascherina: "Subito dimissioni"

23 ottobre 2020 a

a

a

È bufera in Repubblica Ceca sul ministro della Sanità, Roman Prymula, di cui vengono chieste le dimissioni dopo che il tabloid Blesk ha riferito che mercoledì sera ha violato le rigide restrizioni del governo per il coronavirus e si è recato in un ristorante a Praga per incontrare Jaroslav Faltynek, vice capo del movimento di governo ANO (cioè 'Sì') guidato dal primo ministro Andrej Babis. In base alle restrizioni, ristoranti, bar e scuole sono chiusi e l'incontro è avvenuto solo poche ore dopo che Prymula aveva annunciato l'ultima serie di regole. Nelle foto pubblicate, il ministro non indossava la mascherina, il cui uso è invece obbligatorio.

Faltynek ha riferito di avere chiesto a Prymula di incontrarsi per discutere della sessione straordinaria del Parlamento che dovrebbe approvare un piano per l'invio di personale medico militare della Nato in Repubblica Ceca per aiutare nella gestione della pandemia. Nessun commento al momento da Prymula. La Repubblica Ceca affronta un record di contagi di coronavirus che sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Giovedì il ministero della Sanità ha riferito di 14.151 contagi in 24 ore, dopo il record di circa 15mila raggiunto il giorno prima. Nel Paese in totale sono stati registrati 223.065 casi, circa un terzo dei quali negli ultimi sette giorni, mentre sono morte 1.845 persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.