Sesso, bugie e videotape. Ecco la storia hot che scioglie i ghiacci dell'Alaska

Tra i due qualcosa non ha funzionato. La relazione clandestina tra l'ex sindaco di Anchorage, in Alaska, Ethan Berkowitz e la reporter televisiva Maria Athens è finita malissimo. Lui si è dimesso e ha chiesto scusa a moglie e figli, lei è finita addirittura in carcere. Tutto è iniziato quando la giornalista ha annunciato al mondo di avere per le mani uno scoop: le foto nude che Berkowitz ha postato su un sito per ragazzine minorenni. Lo scandalo è stato immediato e il sindaco costretto alle dimissioni.

Le indagini della polizia, però, hanno portato a galla un'altra verità. Le foto del sindaco nudo in realtà non erano state postate su nessun sito di ragazzine ma erano state inviate personalmente alla giornalista tv ai tempi della loro relazione clandestina. E Berkowitz ha fatto perfino ascoltare agli inquirenti dei messaggi audio della Athens in cui la donna lo minacciava di morte e di farlo passare per pedofilo. La donna poi ha continuato a dare in escandenze, colpendo il suo capo e alcuni poliziotti. Ora non fa più parte di alcuna redazione giornalistica ed è stata portata in un centro di detenzione.

