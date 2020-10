Francia, il Tar boccia il decreto sulle mascherine all'aperto: viola la libertà. Pioggia di ricorsi

03 ottobre 2020 a

a

a

"Una grave violazione della libertà personale e di circolazione". Il Tar di Strasburgo boccia il decreto del prefetto che impone di indossare la mascherina all'aperto. Per il tribunale regionale il provvedimento va riscritto entro lunedì "sottolineando in quali fasce orarie o comuni o quartieri" rimodulando dunque le reali necessità che obbligano all'utilizzo della mascherina. L'imposizione generalizzata è infatti "una grave violazione della libertà personale e di circolazione". La decisione in piena pandemia di coronavirus è destinata a fare giurisprudenza: già stamattina analoghi ricorsi sono stati presentati da avvocati a nome di associazioni e semplici cittadini a Parigi, Lione e Nizza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.