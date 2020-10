Donald Trump positivo al Covid ricoverato in ospedale: ha la febbre

"In via precauzionale" il presidente ricoverato qualche giorno all'ospedale militare

Il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno contratto il Covid-19. A dare la notizia è stato lo stesso tycoon che su Twitter ha scritto: "Stasera, la First Lady e io siamo risultati positivi" al nuovo coronavirus, "inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di guarigione", e ha aggiunto: "Ce la faremo insieme!". La Casa Bianca ha fatto sapere che il tycoon "ha sintomi lievi" (come Melania) e continua a "essere non solo di buon umore ma molto energico". Ma non solo. "È al lavoro e rimarrà al lavoro", ha sottolineato il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Qualche ora dopo però la Cnn rivela che "il presidente ha la febbre da questa mattina, congestione nasale e tosse" e per questo motivo - in via precauzionale - è stato trasportato in elicottero all'ospedale militare dove sarà ricoverato per qualche giorno. Il medico della Casa Bianca ha specificato che la cura è a base di anticorpi sintetici

In effetti il magnate non ha presenziato a una conference call (l'unico impegno rimasto nella sua agenda) dedicata al supporto agli anziani per l'emergenza Covid-19 insieme ai governatori. Al suo posto è apparso il vice, Mike Pence, risultato negativo insieme alla moglie, che però non ha dato spiegazioni sull'assenza del magnate. La campagna per la rielezione ha poi annunciato che gli eventi che coinvolgono Trump e membri della sua famiglia sono stati rinviati o si terranno in versione virtuale, mentre riprenderanno quelli di Pence.

L'annuncio della positività arriva a solo un mese dall'Election Day e a tre giorni dal primo dibattito tv con lo sfidante democratico Joe Biden, mettendo a rischio la campagna elettorale del repubblicano. Inizialmente Trump ha riferito di essersi messo in quarantena dopo che una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks, che lo aveva accompagnato al duello tv in Ohio e successivamente era volata con lui a bordo del Marine One, è risultata positiva al Covid-19. La Casa Bianca ha poi fatto sapere di essere a conoscenza della positività di Hicks quando il Marine One è decollato ieri" ma "il presidente ha continuato con il suo programma, inclusa una raccolta fondi nel New Jersey".

Sul fronte democratico invece lo sfidante Joe Biden ha fatto sapere di essere negativo (come l'aspirante vicepresidente Kamala Harris) insieme alla moglie Jill e di pregare per la salute del presidente e della sua famiglia. L'ex vice di Obama però ne ha approfittato per lanciare un messaggio agli americani: "Spero che questo serva da promemoria: indossate la mascherina, mantenete le distanze sociali e lavatevi le mani".

Proprio sull'utilizzo dei dispositivi di protezione Trump aveva deriso Biden nel corso del primo dibattito tv accusandolo di indossare sempre la mascherina. "Ogni volta che lo vedi, la indossa. Potrebbe parlare a pochi metri di distanza e si presenta con la mascherina più grande che abbia mai visto", ironizzava poche sere fa il tycoon, che sulla mascherina si è sempre mostrato scettico. La sua amministrazione è stata pesantemente criticata per la gestione della pandemia che ha portato alla morte di oltre 200mila statunitensi. Il magnate ha sempre minimizzato il rischio del contagio e ha fatto pressioni continue per la riapertura delle attività economiche in tutto il Paese e, in particolare, delle scuole.

E ora, come per uno strano scherzo del destino il Covid-19 ha colpito anche lui, oltre ad altri leader come Boris Johnson e Jair Bolsonaro, anche loro scettici sulle conseguenze del virus. E se il premier britannico, dopo aver rischiato la vita, ha corretto il tiro, rimangiandosi la famosa teoria dell'immunità di gregge e imponendo misure restrittive nel Paese, si vedrà nei prossimi giorni se Trump cambierà strategia.

