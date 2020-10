Chi è Hope Hicks, l'ex modella (positiva al Covid) che inguaia Donald Trump

02 ottobre 2020 a

Donald Trump è in quarantena alla casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti e e la first lady Melania sono risultati positivi al Covid dopo il contagio di una stretta collaboratrice di The Donald, Hope Hicks, "che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, e che è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!", aveva commentato lo stesso Trump quando ancora non aveva effettuato il tampone.

Hicks ha viaggiato con il presidente in più di un’occasione nelle ultime settimane ed era presente anche al dibattito a Cleveland martedì. La giovane collaboratrice è stata vista salire a bordo di Marine One, l’elicottero presidenziale, mercoledì alla partenza per una manifestazione elettorale in Minnesota insieme a molti altri dei più stretti collaboratori del presidente - Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna - nessuno dei quali indossava una mascherina.

Hicks ha 31 anni ed è stata una modella per Ralph Lauren. Attualmente è consigliera di Donald Trump, anche se fa riferimento al genero-consigliere del presidente Jared Kushner . È stata capo della comunicazione alla Casa Bianca fino al 2018, quando ha annunciato di dimettersi dall'incarico dopo l'audizione fiume alla Commissione per l'intelligence del Congresso sul Russia-gate.

