Donald e Melania Trump positivi al Covid. Bomba sulle presidenziali, e i democratici godono

Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo su Twitter è lo stesso presidente Usa, spesso criticato per la gestione poco severa della pandemia negli Stati Uniti. "Stasera, io e FLOTUS (l'acronimo che indica la first lady, ndr) siamo risultati positivi al COVID-19. Inizieremo immediatamente il nostro processo di quarantena e recupero. Lo supereremo INSIEME!", ha twittato Trump poco prima dell’una di notte di venerdì (ora di Washington). La situazione è precipitata ieri sera, quando Trump aveva reso nota l'intenzione di mettersi in quarantena dopo la positività al coronavirus di Hope Hicks, sua stretta collaboratrice che aveva viaggiato con il presidente in più di un’occasione nelle ultime settimane ed era presente anche al dibattito a Cleveland martedì.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

"Ci sentiamo bene ed io ho posticipato tutti gli impegni. Per favore assicuratevi di essere al sicuro e ne usciremo insieme", ha twittato Melania Trump in quarantena alla Casa Bianca. "Il presidente e la first lady stanno entrambi bene al momento e hanno in programma di rimanere alla Casa Bianca durante la loro convalescenza", ha spiegato il medico personale di Trump, Sean Conley, in un comunicato diffuso dalle agenzie americane in cui conferma il contagio da Covid-19. "Io e il team medico della Casa Bianca manterremo un controllo vigile", aggiunge, ringraziando per il "sostegno fornito alcuni dei migliori medici professionisti e istituzioni del Paese". "Mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzione, mentre si riprende e vi terrò aggiornati su ogni sviluppo futuro", conclude il comunicato.

La notizia è una bomba sulla campagna elettorale e lo scontro tra il presidente in carica e il democratico Joe Biden. Sui social è partita la danza macabra di chi tifa Covid per sbarazzarsi di Trump e chi vede il contagio del presidente americano come una sorta di contrappasso per la gestione dell'emergenza.

