Francia, coltellate ai passanti: ancora sangue vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo a Parigi

Quattro accoltellati nella vecchia sede di Charlie Hebdo e interviene l'antiterrorismo. Bagno di sangue a Parigi in quello che sembrerebbe un attentato terroristico: la polizia francese ha fatto sapere che quattro persone sono state accoltellate e ferite vicino alla sede di Charlie Hebdo e un sospetto sarebbe stato fermato mentre l'altro sarebbe ancora in fuga. L'attentato è avvenuto nell'11esimo Arrondissement della capitale, non lontano dagli ex locali del settimanale satirico dove gli estremisti islamici nel 2015 attaccarono e uccisero 12 persone.

Mentre continua la caccia all'uomo e si chiede ai residenti di non uscire di casa le forze dell'ordine hanno isolato la zona transennando l'intera area vicino alla Bastiglia e l'ex sede di Charlie Hebdo, dopo che era stato notato un pacco sospetto. Secondo testimoni oculari tra le persone colpite anche una donna.

