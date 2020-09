Guerra Usa-Cina: da domenica vietato scaricare TikTok e WeChat in America

18 settembre 2020 a





Vietato, da domenica, scaricare TikTok e WeChat, di proprietà dei gruppi cinesi ByteDance e Tencent. Il Dipartimento del Commercio Usa ha annunciato un bando sul download delle due app. Sarà vietata la distribuzione di TikTok o WeChat nonché di eventuali aggiornamenti e relativi codici tramite gli app store per dispositivi mobili.

«Su indicazione del presidente Donald Trump abbiamo intrapreso un’azione significativa per contrastare la raccolta dolosa di dati personali di cittadini americani da parte della Cina». È quanto ha detto il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, con l’annuncio del divieto di scaricare TikTok e WeChat da domenica prossima. «Le azioni odierne - ha aggiunto - dimostrano ancora una volta che il presidente Donald Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale e proteggere gli americani dalle minacce del Partito comunista cinese».

