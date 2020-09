Taglia da 100mila dollari sull'afroamericano che ha sparato ai due agenti. Trump: "Pena di morte"

14 settembre 2020 a

La polizia di Los Angeles ha stabilito una taglia da 100 mila dollari per la cattura dell’aggressore che ha sparato e ferito gravemente due agenti. Una vasta caccia all’uomo è stata lanciata per catturarlo, un afro-americano tra i 28 e i 30 anni ripreso dalle telecamere mentre spara ai due poliziotti nell’auto parcheggiata nel quartiere di Compton. L’episodio ha suscitato una nuova impennata di tensione e ha provocato la dura reazione del presidente americano, Donald Trump, che in un tweet ha auspicato la pena capitale per l’aggressore in caso i due agenti dovessero morire. Anche lo sfidante democratico, Joe Biden, ha espresso la sua ferma condanna, sottolineando che "la violenza di qualsiasi tipo è sbagliata, chi la commette dovrebbe essere catturato e punito"

