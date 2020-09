Zombie e sangue, la casa degli orrori diventa drive-in

Costanza Cerasi 02 settembre 2020 a

a

a

Nonostante quest’anno sia già stato spaventoso così com'è, una compagnia Giapponese ha trovato il modo di terrorizzarci ancora di più. Come? Con una casa degli orrori drive-in, che segue le linee guida del distanziamento sociale, rimanendo assolutamente terrificante.

Kowagarasetai, una società di produzione di case infestate ed eventi horror, afferma che sono stati i primi ad elaborare questa idea. “Con il virus, sapevo che non ci sarebbe stato modo di avere una casa infestata tradizionale, con tutte quelle urla in un piccolo spazio ristretto", dice Kenta Iwana, la fondatrice di Kowagarasetai, a CNN Travel. “Quando ho letto che i teatri drive-through stavano tornando alla ribalta, è stato il mio momento "aha""

Il drive-in della casa degli orrori è situato in un garage coperto in un edificio anonimo nel centro di Tokyo. Quel che offre è una versione purtroppo non così lontana dalla realtà, ossia un'esperienza a 360 gradi che simula di essere bloccati in un'auto durante un'epidemia di zombi. I visitatori possono sia usare la loro auto, che una fornita dalla compagnia con una piccola differenza di prezzo. La patente di guida non è necessaria poiché i motori sono spenti, e la macchina resta ferma nell’oscurità del garage.

Coronavirus, in un thriller italiano un virus misterioso invade Milano

Gli spettatori ricevono un set di altoparlanti Bluetooth per il suono, prima di imbarcarsi in 17 minuti di scosse, sangue, demoni e zombie. Per precauzione, ogni macchina viene disinfettata con alcol per ridurre al minimo i rischi per gli attori. Le auto a noleggio invece, sono rivestite in una plastica che viene cambiata per ogni cliente. Anche a fine “spettacolo” l’auto viene ripulita dal sangue finto e dai potenziali virus.

Iwana racconta che i film e i giochi spaventosi hanno sempre fatto parte della sua vita. “I fantasmi sono come i Pokemon per me,” dice alla CNN. Con il tempo ha deciso di trasformare questa sua passione in un business. Kowagarasetai è stata fondata nel 2018, e anche oggi vuole dimostrare che va bene divertirsi (in sicurezza). L'esperienza della casa degli orrori drive-in è iniziata a luglio come un'attrazione estiva ma già dal primo giorno di apertura, i biglietti erano esauriti. Ora, la lista d'attesa è di oltre mille persone, dice Iwana.