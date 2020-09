Cervo uccide il cacciatore che lo ha ferito. Ma paga cara la sua vendetta

01 settembre 2020 a

Colpito da una freccia il cervo non ha dimenticato chi l'aveva ferito. Così quando il giorno successivo il mammifero ha incontrato nuovamente il cacciatore, in una riserva dell'Oregon, lo ha colpito a morte con le sue corna. Una vendetta che è costata la vita al cervo che successivamente è stato abbattuto e macellato. A raccontare la storia sono i media americani che hanno pubblicato la foto del cervo ucciso fornita dalla polizia dell'Oregon.

Mark David, 66 anni, sabato 29 agosto stava cacciando con arco e frecce in una riserva privata a Tillamook quando ha avuto il primo incontro con il cervo, colpito con un dardo. Il mammifero, ferito, è scappato e il cacciatore non è più riuscito a raggiungerlo. Il giorno successivo si è rimesso in cerca dell'animale ferito e quando lo ha trovato il cervo lo ha colpito al collo con le poderose corna. Il cacciatore, soccorso dal proprietario della riserva, è deceduto poco dopo. Il cervo è stato successivamente abbattuto e macellato. La sua carne è stata donata alla prigione locale.